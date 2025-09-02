Disque Denúncia pede informações sobre envolvidos em morte de PM no Complexo do Chapadão Rio de Janeiro|Do R7 02/09/2025 - 17h28 (Atualizado em 02/09/2025 - 17h31 ) twitter

Agente foi baleado próximo ao pescoço durante uma operação Divulgação/Disque Denúncia

O Disque Denúncia divulgou um cartaz, nesta terça-feira (2), para pedir informações sobre os envolvidos na morte do PM Anderson de Souza Figueira, de 43 anos. Ele foi baleado na região do pescoço durante uma operação no Complexo do Chapadão, zona norte do Rio de Janeiro.

Na segunda-feira (1º), o subtenente da PM participava de buscas no interior de um imóvel quando foi atingido por um tiro. O militar chegou a ser socorridos pelos colegas de farda e levado ao Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, em Acari, mas não resistiu aos ferimentos.

A ação tinha o objetivo de conter disputas entre facções criminosas rivais e reprimir roubos de veículos e cargas na região.

A área dominada pelo CV (Comando Vermelho) é uma das principais bases da facção. O Disque Denúncia recebeu 131 informações sobre o Chapadão em 2025.

Policiais da DHC (Delegacia de Homicídios da Capital) investigam o assassinato do PM e pedem o apoio da população para encontrar os criminosos.

As denúncias podem ser feitas, de forma anônima, pelos seguintes canais:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido

