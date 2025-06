Dois cães em situação de maus-tratos são resgatados na zona norte do Rio Os animais foram encontrados em uma casa abandonada com sinais de desnutrição Rio de Janeiro|Do R7 17/06/2025 - 18h44 (Atualizado em 17/06/2025 - 18h44 ) twitter

Animais estavam debilitados, segundo secretário Divulgação/Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais

Dois cachorros em situação de maus-tratos foram resgatados por agentes da SMPDA (Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais) e da Polícia Civil em uma casa abandonada em Marechal Hermes, na zona norte do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (17).

O secretário de Defesa e Proteção dos Animais do Rio, Luiz Ramos Filho, acionou os policiais civis após denúncias. Ele contou que vizinhos relataram que os animais pulavam o muro com frequência em busca de comida e água.

Os animais estavam debilitados, com sinais de desnutrição e vivendo em um local insalubre, segundo o secretário.

Os dois cães foram levados para a Fazenda Modelo, em Guaratiba, na zona oeste da capital, onde estão recebendo atendimento veterinário.

Duas pessoas foram conduzidas à 30ª DP (Marechal Hermes) para prestar esclarecimentos.

