Dois suspeitos são baleados após confronto com PMs na Baixada Fluminense Na ação, os militares apreenderam dois fuzis e recuperaram um veículo roubado Rio de Janeiro|Do R7 05/05/2025 - 13h06 (Atualizado em 05/05/2025 - 13h06 )

PMs apreenderam dois fuzis na ação X (Twitter)/ @PMERJ

Dois suspeitos foram baleados após um confronto com a Polícia Militar em Engenheiro da Pedreira, em Japeri, na Baixada Fluminense, nesta segunda-feira (5).

Os militares do 24º BPM fizeram um cerco ao carro em que estavam homens armados na saída de um baile, no bairro Santa Amélia. De acordo com a Polícia Militar, houve troca de tiros.

Na ação, os PMs apreenderam dois fuzis e recuperaram um veículo roubado.

Somente na manhã de hoje (05), três fuzis foram apreendidos pela Polícia Militar. Dois em Japeri, por policiais do #24BPM, e um em Niterói, por policiais do #12BPM. pic.twitter.com/8QUWgEjoYw — @pmerj (@PMERJ) May 5, 2025

