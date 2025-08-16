Duas pessoas morrem e outras três ficam feridas após acidente entre carros na Tijuca Dois veículos colidiram na rua Doutor Satamini, durante a madrugada deste sábado (16) Rio de Janeiro|Do R7 16/08/2025 - 12h13 (Atualizado em 16/08/2025 - 12h14 ) twitter

Dois veículos colidiram na rua Doutor Satamini, durante a madrugada deste sábado (16) Reprodução / Centro de Operações Rio

Duas pessoas morreram e outras três ficaram feridas após uma colisão entre dois carros na rua Doutor Satamini, na altura da rua Professor Gabizo, no bairro da Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro, durante a madrugada deste sábado (16).

A CET-Rio, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e a Polícia Civil foram acionados para o local do acidente. A via foi fechada durante algumas horas e o trânsito ficou lento.

Segundo o comando do 6º BPM (Tijuca), policiais militares constataram o óbito de Kátia Teixeira, de 62 anos, e preservaram o local para o trabalho de perícia. O caso foi registrado na 18ª DP (Praça da Bandeira).

Os bombeiros socorreram José Teixeira, de 68, Patrícia Siqueira, de 43, Walams Silva, de 36, e Alexandre Borges, de 31, para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro.

‌



Segundo a direção do hospital, o paciente José não resistiu e faleceu. O estado de saúde de Walams é grave. Patrícia e Alexandre encontram-se estáveis.

