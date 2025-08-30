Duas pessoas são baleadas após perseguição e tiroteio na Penha, zona norte do Rio Uma equipe do BPVE tentou interceptar um veículo em atitude suspeita na avenida Brasil. Rio de Janeiro|Do R7 30/08/2025 - 13h33 (Atualizado em 30/08/2025 - 13h33 ) twitter

Caso foi registrado na Delegacia da Penha Reprodução/ Polícia Civil

Duas pessoas foram baleadas após uma perseguição seguida de tiroteio na zona norte do Rio de Janeiro, neste sábado (30).

Uma equipe do BPVE (Batalhão de Vias Expressas) em patrulhamento se deparou com um veículo em atitude suspeita na avenida Brasil, altura de Vigário Geral.

Durante a perseguição, os militares foram alvos de disparos e revidaram. Segundo a PM, o carro só parou na rua Aurora, na Penha, onde ocupantes conseguiram fugir a pé.

No interior do automóvel, duas pessoas foram encontradas feridas. As vítimas foram socorridas ao Hospital Estadual Getúlio Vargas.

Uma revista encontrou munições e carregadores de fuzil no carro. O caso foi registrado na 22ª DP (Penha).

