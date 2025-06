Dupla é presa na Dutra com 200 kg de drogas que seriam levadas para o Complexo do Alemão Segundo a PF, a carga estava em um caminhão baú e foi localizada com o apoio de cães farejadores Rio de Janeiro|Do R7 29/06/2025 - 10h52 (Atualizado em 29/06/2025 - 10h54 ) twitter

Cães farejadores ajudaram a localizar drogas na boleia do caminhão Polícia Federal

Dois homens foram presos pela Polícia Federal por transportar 215 kg de drogas em um caminhão baú, na rodovia Presidente Dutra, na altura do município de Piraí, no sul fluminense, na madrugada deste sábado (28).

Com o apoio de cães farejadores, os agentes encontraram durante a abordagem tabletes de cocaína, skunk e haxixe dentro de caixas na boleia do caminhão.

Segundo as investigações, a carga havia saído do estado de São Paulo e tinha como destino as comunidades do Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro.

Os presos, o caminhão e todo o material apreendido foram encaminhados à Superintendência Regional da PF no Rio de Janeiro.

‌



Os suspeitos foram encaminhados ao sistema penitenciário estadual, onde permanecerão à disposição da Justiça. Eles poderão responder pelo crime de tráfico interestadual de drogas.

Somente em 2025, a PF apreendeu 7 toneladas de drogas em diversas ações com foco em rotas estratégicas de entrada e distribuição de drogas no estado do Rio de Janeiro.

