Envolvida em golpe milionário contra viúva de colecionador de arte é presa em praia no Rio Diana Rosa era procurada desde a semana passada, quando foi alvo de uma operação que prendeu outros dois acusados do crime

Obra de Tarsila do Amaral foi uma das artes roubadas Obra de Tarsila do Amaral foi uma das artes roubadas

Mais uma acusada de envolvimento em um golpe milionário contra Geneviève Boghici, de 84 anos, viúva de um colecionada de arte, foi presa na praia do Grumari, na zona oeste do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (13).

A mulher, de 39 anos, que se passou por vidente para enganar a idosa, era alvo de um mandado de prisão preventiva por associação criminosa, estelionato majorado, extorsão majorada, roubo majorado e cárcere privado.

Diana Rosa passou a ser procurada na semana passada, quando foi alvo de uma operação que prendeu outros dois envolvidos no crime. Todos foram condenados pela Justiça.

Eles já haviam sido presos durante as investigações em 2022. Segundo a Deapti (Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade), o grupo contava com a participação dos falsos videntes e era liderado pela filha da vítima, Sabine Boghici — que morreu no ano passado.

Ainda de acordo com a polícia, foram roubadas 16 pinturas do acervo do pai de Sabine, o marchand Jean Boghici, incluindo obras de Tarsila do Amaral e Di Cavalcanti.

O quadro “Sol Poente”, de Tarsila, avaliado em R$ 250 milhões, foi recuperado. O prejuízo total da viúva foi estimado em R$ 725 milhões.

