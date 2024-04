Espanhol é preso com 8kg de ecstasy ao desembarcar no Aeroporto do Galeão, no Rio Segundo a PF, o estrangeiro, de 26 anos, que havia saído de Frankfurt, na Alemanha, estava com a droga escondida na bagagem

Receita Federal encontrou droga escondida em bagagem (Divulgação/ Polícia Federal)

Um espanhol, de 26 anos, foi preso pela Polícia Federal com 8kg de ecstasy no Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (26).

De acordo com as investigações, o suspeito foi flagrado com a droga ao passar por uma fiscalização de rotina da Receita Federal durante o desembarque.

Ainda segundo a PF, o homem, que havia saído de Frankfurt, na Alemanha, estava com o entorpecente escondido na bagagem.

O estrangeiro vai responder pelo crime de tráfico transnacional de drogas, cuja pena pode chegar até 15 anos de reclusão.

Ele deve ser encaminhado ao sistema prisional do estado, onde ficará à disposição da Justiça.