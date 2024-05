Rio de Janeiro |Do R7

Estações reabrem após tiroteio prejudicar circulação de trens por duas horas no Rio Criminosos da comunidade Cinco Bocas usaram ônibus como barricadas para bloquear vias na região

Homens do Bope atuam na comunidade (Record Rio)

Cinco estações do ramal Gramacho ficaram fechadas por cerca de duas horas, na tarde desta terça-feira (21), devido a um tiroteio durante uma operação do Bope (Batalhão de Operações Especiais) na comunidade Cinco Bocas, em Cordovil, na zona norte do Rio de Janeiro.

Por volta das 18h30, a circulação dos trens foi normalizada nos trechos entre Central do Brasil x Penha e Gramacho x Duque de Caxias. De acordo com a SuperVia, as estações Vigário Geral, Parada de Lucas, Cordovil, Brás de Pina e Penha Circular foram reabertas.

Mais cedo, três escolas municipais e um Centro Municipal de Saúde também foram afetados pelas ações policiais. Já a Clínica da Família Nilda Campos de Lima precisou suspender as visitas domiciliares.

Ao menos dois coletivos foram usados por criminosos como barricadas, segundo o RioÔnibus, para bloquear as vias de acesso à região. Em imagens enviadas por moradores, um caminhão também aparece atravessado em uma das ruas do bairro.

Ônibus atravessado na pista foi flagrado pelo helicóptero da RECORD RIO (Record Rio)

Em nota, a PM afirmou que homens do 16º BPM (Olaria) estão no local. O Batalhão de Choque reforça o policiamento na região.

A comunidade Cinco Bocas faz parte do Complexo de Israel, dominado por traficantes de drogas da quadrilha comandada por Álvaro Malaquias Santa Rosa, o “Peixão”, de 37 anos.

"Peixão" é procurado no Rio de Janeiro (Reprodução/ RECORD RIO)