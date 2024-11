Estado de saúde da criança baleada na cabeça em Belford Roxo (RJ) é gravíssimo A menina, de 3 anos, passou por uma cirurgia e está entubada no CTI pediátrico do Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias Rio de Janeiro|Do R7 18/10/2024 - 18h55 (Atualizado em 18/10/2024 - 19h19 ) twitter

Caso foi registrado na 54ª DP (Belford Roxo) RECORD

A menina, de 3 anos, baleada na cabeça durante um tiroteio em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, passou por cirurgia e está entubada, segundo o boletim médico divulgado pelo Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, na tarde desta sexta-feira (18). O procedimento foi considerado bem-sucedido.

Ela segue internada no CTI pediátrico (Centro de Terapia Intensiva) da Unidade. O quadro de saúde é considerado gravíssimo.

A criança foi atingida quando chegava em casa com os pais, no bairro Bela Vista, na noite de quinta-feira (17). Ela foi socorrida e levada para o Hospital Infantil do município, onde recebeu os primeiros-socorros.

A Polícia Militar afirmou que não havia operação no momento da troca de tiros. De acordo com relatos, milicianos atacaram traficantes de drogas da localidade.

O caso foi registrado na 54ª DP (Belford Roxo). Em nota, a PM disse que reforçou o patrulhamento na região.