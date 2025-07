Ex-companheiro é preso por agredir e tentar intimidar mulher em hospital de Itaboraí (RJ) Policiais identificaram o suspeito do lado de fora da unidade; ele foi autuado por lesão corporal no contexto de violência doméstica Rio de Janeiro|Raian Cardoso, na RECORD 25/07/2025 - 17h25 (Atualizado em 25/07/2025 - 17h34 ) twitter

Suspeito foi preso em flagrante pela polícia Reprodução/ Polícia Civil

Um homem foi preso em flagrante por agredir a ex-companheira com socos, chutes e tentativa de enforcamento em Itaboraí, na região metropolitana do Rio de Janeiro, na quinta-feira (24).

A prisão foi resultado de uma ação rápida da 71ª DP (Itaboraí), coordenada pelo delegado Fábio Luiz da Silva Souza, após o NIAM (Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher) da delegacia ser informado sobre a chegada de uma mulher ferida no Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior.

Segundo a vítima, as agressões aconteceram dentro de casa, logo pela manhã. Mesmo ferida, a mulher conseguiu escapar com a ajuda da ex-sogra, que a levou até o hospital.

Na unidade de saúde, ela relatou aos agentes que o ex-companheiro, já conhecido por atitudes violentas, a deixou trancada após as agressões. O que chamou ainda mais a atenção da equipe foi o fato de o suspeito estar na porta do hospital tentando entrar para continuar ameaçando a vítima.

‌



Os policiais foram até o local, ouviram rapidamente a vítima e localizaram o suspeito do lado de fora do hospital. Ele recebeu voz de prisão e foi levado à delegacia, onde foi autuado em flagrante por lesão corporal no contexto de violência doméstica.

