Ex-marido acusado de planejar morte de corretora é condenado a 40 anos de prisão no Rio Karina Garofalo foi assassinada a tiros na frente do filho, de 11 anos, em frente a um condomínio, na Barra da Tijuca, em 2018 Rio de Janeiro|Do R7 03/07/2025 - 17h05 (Atualizado em 03/07/2025 - 17h06 )

O julgamento de Pedro Paulo Barros Pereira Júnior durou cerca de 15 anos Divulgação/ TJRJ

Acusado de planejar o assassinato da corretora Karina Garofalo,Pedro Paulo Barros Pereira Júnior, ex-marido da vítima, foi condenado a 40 anos de prisão pelo Tribunal do Júri do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (3), por homicídio triplamente qualificado.

Karina foi morta a tiros na frente do filho, de 11 anos, em frente a um condomínio, na Barra da Tijuca, zona oeste, em 2018.

A sentença foi proferida pelo juiz Thiago Portes Vieira de Souza, nessa madrugada, após 15 horas de julgamento.

Karina Garofalo foi morta na frente do filho de 11 anos

De acordo com as investigações, o crime foi cometido por “vingança abjeta contra a vítima em razão de disputas judiciais que envolviam a divisão de bens” e questões relacionadas ao filho do casal.

‌



Os disparos teriam sido efetuados por um primo de Paulo, que ainda aguarda julgamento.

Outro condenado por participação no crime morreu enquanto cumpria pena na prisão.

‌



O ex-sogro de Karina, apontado com segundo mandante da execuação, também deverá sentar no banco dos réus.

