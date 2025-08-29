Ex-motorista de socialite acusado de tentativa de feminicídio é preso no Rio José Marcos Chaves Ribeiro, de 53 anos, foi localizado em uma propriedade que seria da própria vítima em São Conrado Rio de Janeiro|Do R7 29/08/2025 - 14h44 (Atualizado em 29/08/2025 - 14h52 ) twitter

Regina de Lemos Gonçalves teria sido mantida isolada por ex-motorista RECORD

O ex-motorista da socialite Regina Lemos Gonçalves foi preso pela Polícia Militar em uma propriedade que seria da própria vítima em São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (29).

José Marcos Chaves Ribeiro, de 53 anos, estava foragido desde novembro do ano passado, após ser acusado dos crimes de tentativa de feminicídio, sequestro, cárcere privado, violência psicológica e furto qualificado.

A família da socialite denunciou José Marcos à polícia por ter mantido Regina isolada dentro do próprio apartamento, em Copacabana, sem contato com amigos e parentes, durante 10 anos.

Ao ser encontrado por PMs, ele não resistiu à prisão e foi levado para a 12ª DP (Copacabana). Na delegacia, preferiu ficar em silêncio.

Regina Lemos Gonçalves, de 89 anos, é viúva e herdeira do fundador de uma famosa marca de baralho.

