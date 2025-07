Ex-mulher do traficante Nem, Danúbia da Rocinha é presa em maternidade no Rio Criminosa foi detida logo após dar à luz; contra ela havia um mandado de prisão em aberto por lavagem de dinheiro Rio de Janeiro|Do R7 07/07/2025 - 08h55 (Atualizado em 07/07/2025 - 08h55 ) twitter

A criminosa Danúbia Rangel, ex-mulher do traficante Nem da Rocinha, foi presa em uma maternidade, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, neste sábado (5), logo após dar à luz.

Contra ela havia um mandado de prisão condenatória em aberto por lavagem de dinheiro, expedido após o trânsito em julgado de uma condenação recente.

Policiais civis da 72ª DP (São Gonçalo) estavam cientes da internação e realizaram a prisão assim que o parto terminou. Ela ficará sob custódia na maternidade e, após receber alta hospitalar, será levada para o presídio de Benfica. Danúbia terá que cumprir inicialmente a pena de 9 anos e 4 meses em regime fechado.

Segundo os agentes, ela era conhecida como “Xerifa da Rocinha”. Anteriormente, Danúbia havia sido condenada por associação ao tráfico e lavagem de dinheiro e, após sair da prisão, atuava como influenciadora digital.

