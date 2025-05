Ex-presidente da Câmara de Vereadores de Nilópolis é morto a tiros no RJ Jorge Henrique da Costa Nunes, o “Dedinho”, chegou a ser socorrido para o Hospital Juscelino Kubitschek, mas não resistiu Rio de Janeiro|Do R7 23/05/2025 - 18h46 (Atualizado em 23/05/2025 - 18h54 ) twitter

Dedinho teria sido atacado a tiros na porta de casa Reprodução/Câmara Municipal de Nilópolis

O ex-vereador Jorge Henrique da Costa Nunes, o “Dedinho”, de 56 anos, foi assassinado a tiros em Nilópolis, na Baixada Fluminense, no fim da tarde desta sexta-feira (23).

Segundo relatos, ele estava no portão de casa, na rua Antônio Felix, quando foi surpreendido por homens encapuzados num carro.

Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal Juscelino Kubitschek, mas não resistiu. A DHBF (Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense) foi acionada.

Em nota, a Polícia Militar afirmou ter reforçado o patrulhamento na região.

Dedinho foi eleito pela primeira vez em 2016 e ocupou a presidência da Câmara de Vereadores do município. O mandato dele no legislativo terminou em 2020.

Preso por tentativa de homicídio

O ex-parlamentar havia sido preso em 2019 durante a operação “Dedo Podre”, por suspeita de envolvimento na tentativa de homicídio do então vereador Roberto de Barros Batista, o Betinho.

