Ex-secretário da Polícia Civil, Allan Turnowski, é solto após decisão do STJ Ele deixou a SEAPCK (Cadeia Pública Constantino Cokotós) na noite da última quarta-feira (13) Rio de Janeiro|Do R7 14/08/2025 - 14h33 (Atualizado em 14/08/2025 - 14h33 )

Ele é acusado de receber propina e colaborar com bicheiros Tânia Rêgo/Agência Brasil

O ex-secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Allan Turnowski, foi solto após o STJ (Superior Tribunal de Justiça) conceder habeas corpus por unanimidade. Ele deixou a prisão na noite da última quarta-feira (13).

O delegado é réu por organização criminosa, acusado de receber propina e colaborar com bicheiros. Ele estava preso desde julho na SEAPCK (Cadeia Pública Constantino Cokotós), em Niterói, após decisão da 7ª Câmara Criminal do Rio.

Na decisão, o STJ impôs medidas cautelares como substituição à prisão preventiva. Turnowski está proibido de acessar instalações da Polícia Civil e da Secretaria de Segurança Pública, de manter contato com outros denunciados e de deixar o país. Também deverá entregar o passaporte à Justiça.

A defesa do ex-secretário alegou que o delegado vinha respondendo ao processo em liberdade há quase três anos e que a prisão recente foi decretada sem fato novo e por juiz sem competência legal. O STJ acolheu os argumentos da defesa e determinou a liberdade imediata de Turnowski.

