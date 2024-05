Exposição que homenageia os 30 anos do legado de Ayrton Senna estreia no Rio nesta quarta (1º) Mostra fica aberta ao público no shopping VillageMall até o dia 23 de junho; ingressos custam a partir de R$ 22,50

Alto contraste

A+

A-

Exposição abre para o público no shopping VillageMall (Divulgação/ YDreams)

A exposição “Eu, Ayrton Senna da Silva — 30 anos”, estreia nesta quarta-feira (1º) no shopping VillageMall, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. A data marca três décadas da morte do piloto brasileiro.

A mostra imersiva e interativa vai apresentar a vida pessoal e profissional de Senna. Por meio de tecnologias com modelagem 3D realista, combinada com a geração de voz por inteligência artificial, o próprio corredor conduz a apresentação, segundo os organizadores.

Mostra vai até o dia 23 de junho (Divulgação/ YDreams)

Ao todo, a exposição é dividida em dez circuitos, que trazem detalhes da infância do piloto, o início e o auge da carreira, além de homenagens a um dos maiores nomes da história do automobilismo.

Também é possível ver de perto objetos pessoais de Senna, como o macacão que vestia na conquista do GP do Brasil, no Autódromo de Interlagos, em 1993, e o capacete usado na vitória do GP da Europa, no mesmo ano.

Publicidade

Após passar por Porto Alegre, São Paulo e Recife, a mostra fica em cartaz no Rio até o dia 23 de junho. A exposição abre para ao público de terça a sábado, das 11h às 22h, e domingos e feriados, das 13h às 20h. Os ingressos custam a partir de R$ 22,50 (meia-entrada). A classificação é livre.