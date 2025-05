Falta de energia elétrica afeta bairros da zona norte do Rio Moradores relataram o problema no final da tarde desta quarta (28). Light enviou equipes para reestabelecer o serviço Rio de Janeiro|Do R7 28/05/2025 - 18h58 (Atualizado em 28/05/2025 - 19h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Morador registra falta de energia no Méier, zona norte da cidade Gabriel Barbosa/Arquivo pessoal

Moradores de diferentes bairros da zona norte do Rio de Janeiro relataram que estão sem fornecimento de energia elétrica no final da tarde desta quarta-feira (28).

Em grupos de trocas de mensagens, a vizinhança afirma que teriam ocorrido explosões na subestação de Água Santa.

O problema foi mencionado por moradores de Lins, Méier, Grajaú, Engenho de Dentro, Piedade e Água Santa.

A concessionária Light, responsável pelo serviço, confirmou alguns trechos de bairros da zona norte, como o Méier, sofreram interrupção momentânea no fornecimento de energia.

‌



Equipes foram enviadas para a região para reestabelecer o serviço rapidamente. Segundo a empresa, a causa da ocorrência está sendo apurada.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp