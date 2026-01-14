Festival gratuito reúne grandes nomes da música na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro ‘Rio Bossa Nova’ celebra o ritmo musical com shows e atividades na praia

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O festival Rio Bossa Nova retorna à praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, para sua quarta edição nos dias 23, 24 e 25 de janeiro. O evento gratuito contará com apresentações de artistas renomados como Seu Jorge, Marcos Valle e Maria Gadú.

Além dos shows que celebram o gênero musical da Bossa Nova, o público poderá participar de aulas gratuitas de ginástica e yoga. A programação também inclui esportes como vôlei e beach tênis. Toda a curadoria artística é assinada por Emerson Martins em colaboração com o cantor Pretinho da Serrinha.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!