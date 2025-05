Filhote de macaco-prego é resgatado após ser capturado por casal na Floresta da Tijuca Segundo a Polícia Federal, o homem foi preso e a mulher está sendo investigada Rio de Janeiro|Do R7 17/05/2025 - 11h51 (Atualizado em 17/05/2025 - 11h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Filhote de macaco-prego deve ser devolvido à natureza Divulgação/ Polícia Federal

Um filhote de macaco-prego foi resgatado após ter sido capturado por um casal na Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, na noite de sexta-feira (16).

De acordo com as investigações da Polícia Federal, o animal foi pego com uma armadilha artesanal dentro da Parque Nacional da Tijuca. A suspeita é que ele seria traficado por meio de redes sociais e feiras clandestinas.

O casal suspeito do crime foi abordado por policiais militares quando tentava fugir com o macaco em um veículo.

O homem foi preso e atuado por receptação qualificada, caça ilegal dentro de área de reserva e maus-tratos aos animais. Ele teve o carro e o telefone apreendidos.

‌



Já a mulher foi autuada por crime ambiental e será investigada em um inquérito, segundo a PF.

O filhote de macaco-prego foi levado de volta ao parque, para ser avaliado por um veterinário e devolvido à natureza.

‌



A ação fez parte de uma força-tarefa contra o tráfico de animais silvestres. O grupo é integrado por Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) e Inea (Instituto Estadual do Ambiente).

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp