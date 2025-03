Força-tarefa faz ‘blitz’ em postos de gasolina do Rio Operação visa checar adulteração de combustível em locais de abastecimento no estado Rio de Janeiro|Do R7 27/03/2025 - 09h55 (Atualizado em 27/03/2025 - 10h09 ) twitter

Operação em postos de gasolina do Rio Decon

A operação é uma ação conjunta entre DECON (defesa do consumidor), SEDCON (secretaria de estado de defesa do consumidor ), ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) e INEA (instituto estadual do ambiente). A operação começou em um posto no bairro do Cachambi, na zona norte do Rio.

No local os agentes encontraram diversas irregularidades. Segundo a SEDCON, o posto não tem autorização dos bombeiros para funcionar, está com a licença ambiental vencida, bombas baixas, combustível adulterado. Outra situação que os agentes encontraram foi a venda ilegal de cigarros contrabandeados. Um posto artesiano também foi aberto sem a autorização do INEA. O gerente do posto foi conduzido para a delegacia pra prestar esclarecimentos. Outros posto de gasolina serão vistoriados ao longo do dia.