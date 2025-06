Funkeiros e fãs se reúnem em porta de presídio para soltura de MC Poze A esposa Vivi Noronha e o cantor Oruam, além de influenciadores, estão em meio à multidão Rio de Janeiro|Do R7 03/06/2025 - 14h07 (Atualizado em 03/06/2025 - 14h59 ) twitter

Oruam causa alvoroço em frente ao presídio Reprodução/Record Rio

Funkeiros e fãs se reuniram em frente ao Complexo de Gericinó, na zona oeste do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (3), para aguardar a saída de MC Poze da cadeia.

A esposa de Poze, Vivi Noronha, e o rapper Oruam, além de influenciadores, estão em meio à multidão.

Houve um princípio de confusão, por volta das 14h, após Oruam subir no teto de um ônibus. Agentes usaram balas de borracha e gás lacrimogêneo. Houve correria.

De acordo com apuração da RECORD, a Polícia Militar interditou as vias de acesso ao presídio.

O cantor teve habeas corpus concedido pelo desembargador Peterson Barroso Simão, da 2ª Câmara Criminal, na noite de segunda (2).

Preso em casa no último dia 29, Poze vai responder em liberdade à investigação da Polícia Civil por apologia ao crime e ligação com a facção criminosa Comando Vermelho.

