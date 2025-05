‘Ganhei meu primeiro Grammy... por engano’, brinca artista após receber em casa prêmio da equipe de Xande de Pilares Em um vídeo, Igor Oggy contou em detalhes – e com muito bom humor – como a confusão aconteceu Rio de Janeiro|Do R7 07/05/2025 - 17h18 (Atualizado em 07/05/2025 - 17h19 ) twitter

Igor Oggy quer entregar o prêmio para o verdadeiro dono Reprodução/ Instagram @Igor.oggy

Já imaginou receber em sua casa um Grammy por engano? A história inusitada aconteceu com o cantor e compositor Igor Oggy. O artista independente de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, foi surpreendido com o prêmio que deveria ser entregue à equipe de Xande de Pilares.

Em um vídeo, o músico contou em detalhes, e com muito bom humor, o que aconteceu. Ele se cadastrou para ser membro da academia usando também o nome de batismo, Igor Ferreira. Porém, tomou um susto ao ler um e-mail que lhe parabenizava pela indicação ao prêmio.

Na mensagem, o artista viu que era o disco Xande Canta Caetano que concorria ao Grammy — trabalho produzido por outro Igor Ferreira e vencedor na categoria “melhor álbum de samba/pagode”.

Ao perceber a confusão, o músico respondeu aos organizadores que provavelmente o cadastro dos dois havia sido trocado. Mesmo diante dos avisos, Igor Oggy recebeu a premiação no seu endereço nesta semana.

A história rapidamente se espalhou pela internet e alcançou Igor Ferreira e Xande de Pilares. Agora, ele quer encontrar o verdadeiro dono do prêmio:

“O Grammy latino do cara está aqui comigo. Preciso entregar essa beldade para ele. Por mais que esse seja o meu sonho, não é meu. Não me pertence”, contou.

Mensagem alcançou Xande de Pilares e Igor Ferreira Reprodução/ Instagram @Igor.oggy

