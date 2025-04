Gari denuncia influenciadores após ter foto usada durante live com enquete: ‘Prefere ser negro ou branco?’ Caso foi registrado na Decradi (Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância) Rio de Janeiro|Do R7 10/04/2025 - 19h28 (Atualizado em 10/04/2025 - 19h57 ) twitter

Cleide registrou o caso na última segunda-feira (8) Divulgação/Prefeitura de Niterói

Uma funcionária da Companhia de Limpeza de Niterói registrou um boletim de ocorrência por crime racial, na última terça-feira (8), após ter uma foto usada durante uma transmissão ao vivo na internet.

No vídeo, dois influenciadores comparam a imagem de Cleide Victorio, que é negra, com o rosto de uma mulher branca: “Qual você prefere? Ser negro ou ser branco?”. Na sequência, um deles cai na risada.

O recorte da live foi publicado em um canal do YouTube. O vídeo já registra 4,6 milhões de visualizações e, até a publicação da reportagem, ainda permanecia no ar.

Foto de Cleide foi exibida em enquete com a pergunta: "Você prefere ser negro ou branco?" Reprodução / YouTube

Ao tomar conhecimento do conteúdo, Cleide procurou a polícia e cobrou a responsabilização dos envolvidos:

‌



“Mais uma vez, a imagem de uma mulher preta foi usada para espalhar racismo. E, muitas vezes, a gente fica calada diante desses ataques. Mas agora não dá para se calar. Quem passa por esse tipo de agressão precisa buscar seus direitos e fazer com que essas pessoas respondam pelo que fizeram. Racismo é crime. E a gente não pode naturalizar, não pode aceitar”.

O caso é investigado pela Decradi (Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância). Questionada, a Polícia Civil informou que “diligências estão em andamento para apurar os fatos”.

‌



A Prefeitura de Niterói repudiou o ato e afirmou que o episódio é acompanhado pelas secretarias municipais de Direitos Humanos e da Mulher.

Além disso, destacou que Cleide Victorio foi uma das 23 mulheres negras retratadas na exposição “Presença D´Elas: A Potência da Mulher Preta”, que já passou por diversos espaços artísticos da cidade.

‌



A Companhia de Limpeza de Niterói também se posicionou em apoio à funcionária:

“A Clin repudia o ato de racismo sofrido pela colaboradora Cleide Souza Freire Victorio, ocorrido nesta segunda-feira (7). A funcionária registrou boletim de ocorrência contra o canal e seus participantes. A empresa prestará todo o suporte necessário, incluindo acompanhamento psicológico, por meio do setor de assistência social”, informou a nota.

