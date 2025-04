Gari encontra recém-nascida em meio ao lixo na zona norte do Rio de Janeiro Bebê foi levado para Hospital Maternidade Herculano Pinheiro; quadro de saúde é considerado estável Rio de Janeiro|Do R7 01/04/2025 - 14h49 (Atualizado em 01/04/2025 - 15h05 ) twitter

Gari encontrou bebê abondonada RECORD

Um gari encontrou uma recém-nascida em meio ao lixo na rua Ouro Preto, entre Quintino e Cascadura, na zona norte do Rio de Janeiro, na madrugada desta terça-feira (1º).

O bebê foi levado para o Hospital Maternidade Herculano Pinheiro. De acordo com a direção, a criança está internada em um Unidade Intermediária, com quadro de saúde estável.

O hospital informou ainda que o Conselho Tutelar e a Vara da Infância já foram comunicados sobre o caso.

Em nota, a Comlurb lamentou que um bebê tenha sido abandonado nessas condições e parabenizou os colaboradores pela atuação exemplar no caso.

A PM foi acionada e registrou uma ocorrência na 40ª DP (Honório Gurgel).

