Gerente e cozinheiro são detidos após polícia encontrar produtos vencidos em restaurante japonês em shopping na Barra da Tijuca A fiscalização ocorreu após denúncias sobre o uso de alimentos inapropriados para o consumo humano Rio de Janeiro|Do R7 28/08/2025 - 17h27 (Atualizado em 28/08/2025 - 17h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Produtos que estavam impróprios para consumo foram descartados Reprodução/Polícia Civil

O gerente e o cozinheiro de um restaurante japonês em um shopping na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, foram detidos em flagrante após a polícia encontrar alimentos vencidos durante uma fiscalização no local.

A inspeção da Decon (Defesa do Consumidor) em parceria com o ICCE (Instituto de Criminalística Carlos Éboli) ocorreu após denúncias sobre o uso de comidas inapropriadas para o consumo humano no estabelecimento.

Comidas vencidas e sem identificação aparente da validade foram achadas na cozinha do restaurante Reprodução/Polícia Civil

De acordo com os agentes, diversos produtos fora da validade e sem a identificação aparente da data de vencimento foram localizados na cozinha do restaurante. Entre eles estavam peixes, camarões, carnes e fragos. Todos os produtos foram pesados e descartados.

Os homens foram levados à Decon, na Cidade da Polícia, zona norte da capital, e posteriormente encaminhados ao sistema prisional.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp