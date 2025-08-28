Gerente e cozinheiro são detidos após polícia encontrar produtos vencidos em restaurante japonês em shopping na Barra da Tijuca
A fiscalização ocorreu após denúncias sobre o uso de alimentos inapropriados para o consumo humano
O gerente e o cozinheiro de um restaurante japonês em um shopping na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, foram detidos em flagrante após a polícia encontrar alimentos vencidos durante uma fiscalização no local.
A inspeção da Decon (Defesa do Consumidor) em parceria com o ICCE (Instituto de Criminalística Carlos Éboli) ocorreu após denúncias sobre o uso de comidas inapropriadas para o consumo humano no estabelecimento.
De acordo com os agentes, diversos produtos fora da validade e sem a identificação aparente da data de vencimento foram localizados na cozinha do restaurante. Entre eles estavam peixes, camarões, carnes e fragos. Todos os produtos foram pesados e descartados.
Os homens foram levados à Decon, na Cidade da Polícia, zona norte da capital, e posteriormente encaminhados ao sistema prisional.
