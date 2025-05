Governo do RJ anuncia concurso com 2 mil vagas para a Polícia Militar em 2026 Atualmente, a corporação conta com um efetivo de cerca de 43 mil policiais, entre praças e oficiais Rio de Janeiro|Do R7 09/05/2025 - 14h28 (Atualizado em 09/05/2025 - 14h28 ) twitter

PM vai contratar mais 2 mil soldados em 2026 Divulgação / PMERJ

O governador Cláudio Castro anunciou, nesta quinta-feira (8), um novo concurso para 2026 com 2.000 vagas para a Polícia Militar do Rio de Janeiro. O edital ainda não foi divulgado.

De acordo como governo do estado, a PM, atualmente, conta com um efetivo de cerca de 43 mil policiais, entre praças e oficiais.

O último concurso para a corporação havia sido realizado em 2024, quando houve formação de soldados e oficiais.

