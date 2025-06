Granada é lançada contra agentes da PRF durante fuga de bandidos na Baixada Fluminense O artefato não foi detonado; o suspeito acabou preso Rio de Janeiro|Do R7 04/06/2025 - 17h40 (Atualizado em 04/06/2025 - 18h24 ) twitter

Esquadrão Antibombas da Polícia Civil removeu o explosivo Divulgação/PRF

Um suspeito, de 22 anos, foi preso após lançar uma granada contra agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) na tarde desta quarta-feira (4) na BR-116 (rodovia Presidente Dutra), altura de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

De acordo com a PRF, os policiais faziam um patrulhamento na região quando avistaram criminosos escondidos perto de um ponto de ônibus. Com a aproximação das equipes, eles atiraram. Houve troca de tiros.

Um terceiro homem correu em direção ao viaduto de Austin e lançou o artefato contra os agentes. Porém, o explosivo não foi detonado.

Após o ataque, o suspeito tentou se esconder em uma borracharia. Com ele foram apreendidos uma pistola, carregadores, um rádio transmissor e um cinto tático.

Segundo a PRF, o homem estava foragido do sistema prisional pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

O Esquadrão Antibombas da Polícia Civil removeu o artefato. O caso foi registrado na delegacia de Comendador Soares, a 56ª DP.

