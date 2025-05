Homem é preso após agredir motorista e roubar passageiros com arma falsa em ônibus no Rio Suspeito foi contido por passageiros dentro do coletivo que passava pelo Méier, na zona norte Rio de Janeiro|Do R7 30/05/2025 - 20h51 (Atualizado em 30/05/2025 - 21h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Suspeito foi preso pela polícia após ser contido por passageiros RECORD

Um homem foi preso após agredir o motorista de um ônibus e roubar passageiros com uma arma de brinquedo no Méier, na zona norte do Rio de Janeiro, na noite desta sexta-feira (30).

O crime aconteceu no coletivo da linha 2345 (Castelo — Vila Valqueire) na rua 24 de Maio.

Uma vítima contou, em entrevista ao Cidade Alerta RJ, que o suspeito pediu para abrir a porta para descer do veículo logo após recolher os pertences das vítimas.

Ele estava nervoso e chegou a bater no condutor do ônibus na tentativa de fugir, ainda segundo a testemunha.

‌



Nesse momento, os passageiros perceberam que o homem estava com uma arma falsa.

A vítima, que estava com ferimentos no rosto, disse ter dado uma gravata no agressor. Ele conseguiu conter o homem com a ajuda de outras pessoas até a chegada da polícia.

‌



O preso foi levado por policiais da UPP (Unidade de Polícia Pacificadora) Jacarezinho para receber atendimento em uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

Segundo a Polícia Militar, sete celulares roubados forma recuperados com o suspeito. Ele deve ser encaminhado para 25ª DP (Méier), onde vítimas registraram o caso.

‌



Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp