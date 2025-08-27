Homem é preso duas vezes no mesmo dia por venda ilegal de passagens no BRT O suspeito foi flagrado com um cartão gratuidade do sistema de bilhetagem do Jaé na estação Paulo da Portela Rio de Janeiro|Do R7 27/08/2025 - 15h23 (Atualizado em 27/08/2025 - 15h23 ) twitter

O homem foi levado para a delegacia de Madureira, a 29ª DP Divulgação/BRT Seguro

Um homem foi preso duas vezes num intervalo de poucas horas por venda irregular de passagens em Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro, na terça-feira (26).

De acordo com o programa BRT Seguro, o suspeito foi flagrado com um cartão gratuidade do sistema de bilhetagem do Jaé na estação Paulo da Portela.

A primeira prisão ocorreu às 14h, após uma denúncia. No local, o cambista foi encontrado com R$ 66 em espécie e acabou conduzido para a delegacia do bairro, a 29ª DP.

Já em liberdade, horas depois, o vendedor voltou a ser detido pelos agentes na mesma estação.Depois de outra denúncia, ele retornou à delegacia e permaneceu preso. O caso foi registrado como estelionato.

