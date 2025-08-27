Homem é preso duas vezes no mesmo dia por venda ilegal de passagens no BRT
O suspeito foi flagrado com um cartão gratuidade do sistema de bilhetagem do Jaé na estação Paulo da Portela
Um homem foi preso duas vezes num intervalo de poucas horas por venda irregular de passagens em Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro, na terça-feira (26).
De acordo com o programa BRT Seguro, o suspeito foi flagrado com um cartão gratuidade do sistema de bilhetagem do Jaé na estação Paulo da Portela.
A primeira prisão ocorreu às 14h, após uma denúncia. No local, o cambista foi encontrado com R$ 66 em espécie e acabou conduzido para a delegacia do bairro, a 29ª DP.
Já em liberdade, horas depois, o vendedor voltou a ser detido pelos agentes na mesma estação.Depois de outra denúncia, ele retornou à delegacia e permaneceu preso. O caso foi registrado como estelionato.
