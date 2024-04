Homem é preso durante operação da PF contra abuso sexual infantil em Niterói (RJ)

Rio de Janeiro |Do R7

A ação foi feita em Niterói, na região metropolitana do Rio (Reprodução/ Record Rio )

Um homem foi preso em flagrante, nesta segunda-feira (18), durante uma operação da Polícia Federal nomeada como “Arcanjo XIX”, com objetivo de reprimir o compartilhamento e a posse de imagens com conteúdos de abuso sexual infantil em Niterói, na região metropolitana do Rio.

Os policiais federais cumprem mandado de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara Federal Criminal de Niterói.

O inquérito foi instaurado a partir de investigações realizadas pelo Núcleo de Repressão ao Abuso Sexual Infantojuvenil, que identificou a prática de crimes previstos no ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). Segundo a polícia, o homem armazenava arquivos de imagens e vídeos pornográficos infantis e também usava um aplicativo de troca de mensagens com o mesmo interesse.

Segundo a polícia, o preso de 56 anos, que não teve a identidade revelada, responderá pelo crime previsto no artigo 241-B do ECA (armazenar), e outros crimes que possam ser descobertos ao longo da investigação.