Homem é preso em flagrante por torturar mulher com maçarico na Baixada Fluminense

Agressão teria sido motiva por uma dívida Divulgação/Polícia Civil

Um homem foi preso em flagrante por usar um maçarico para torturar uma mulher em Mesquita, na Baixada Fluminense, nesta quinta-feira (10). A Polícia Civil apurava uma denúncia de estelionato em uma residência quando encontrou a vítima algemada e com queimaduras no corpo.

Na delegacia, o autor afirmou ter caído em um golpe aplicado pela mulher. Ele teria decidido mantê-la em cárcere privado no seu estabelecimento comercial como retaliação.

De acordo com as investigações, a motivação seria financeira. Os dois estariam envolvidos em um esquema de pagamento de boletos, e vítima teria deixado dívidas para o agressor.

Os agentes encontraram no local o maçarico, além de munições dos calibres .380, 7.62 e até .50. O homem deve responder por tortura e posse de munição de uso restrito.

