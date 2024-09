Homem é preso no Galeão (RJ) ao tentar embarcar com cocaína no estômago e na cintura Segundo a Polícia Federal, passageiro é de Feira de Santana (BA) e tentava embarcar para Paris, na França

Rio de Janeiro|Do R7 09/09/2024 - 18h10 (Atualizado em 09/09/2024 - 18h10 ) ‌



