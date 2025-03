Homem é preso por contrabandear equipamentos bélicos no Rio de Janeiro Ele foi preso no momento em que retirava uma remessa contendo um “fuzil antidrone” contrabandeado Rio de Janeiro|Da Agência Brasil 12/03/2025 - 18h20 (Atualizado em 12/03/2025 - 18h20 ) twitter

Pena pode chegar a dez anos de prisão Tomaz Silva/ Agência Brasil

A Polícia Federal prendeu, nesta terça-feira (11), um homem que fornecia equipamentos bélicos para uma das maiores facções criminosas do Rio de Janeiro. A Operação Bisturi ocorreu em ação conjunta com o MPF (Ministério Público Federal), a Secretaria de Polícia Civil e contou com o apoio da Polícia Militar.

O investigado era responsável por selecionar, comprar, contrabandear e fornecer equipamentos bélicos/táticos ao líder da facção criminosa, tais como fuzis, bloqueadores de sinais, comunicadores de longa distância e drones. A atuação do criminoso tinha ênfase no fornecimento de aparelhos de transmissão de sinais destinados a monitorar atividades policiais, defender áreas dominadas e atacar grupos rivais.

O homem foi preso no Fórum Federal de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, por força de mandado de prisão preventiva decorrente de investigação sobre o crime da organização criminosa. A pena pode chegar a dez anos de prisão.

Em 2024, ele já havia sido detido no momento em que retirava uma remessa contendo um “fuzil antidrone” contrabandeado, durante o mesmo período em que fornecia drones utilizados para lançar granadas contra integrantes de uma facção inimiga que disputava áreas na região da Penha, zona norte da cidade. O homem foi posto em liberdade com medida cautelar diversa da prisão, que consistia no compromisso de comparecer em juízo.

Além do mandado de prisão preventiva, também foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao criminoso, localizados na comunidade Buraco do Boi, no município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

O nome da operação faz referência ao instrumento destinado a intervenções médico-cirúrgicas de precisão, que remetem à forma de atuação do grupo investigado, que utiliza drones capazes de lançar explosivos em ataques precisos a integrantes de facções criminosas rivais.