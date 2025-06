Homem é preso por sequestro, cárcere privado e estupro contra ex-companheira no Rio Vítima foi resgatada após conseguir pedir ajuda de parentes por aplicativo de troca de mensagens Rio de Janeiro|Do R7 29/06/2025 - 16h03 (Atualizado em 29/06/2025 - 16h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Vítima foi resgatada por policiais da Delegacia da Tijuca Reprodução/ Polícia Civil

Um homem foi preso por ameaça, sequestro, cárcere privado e estupro contra a ex-companheira no Rio de Janeiro, neste domingo (29).

A vítima foi resgatada após conseguir pedir ajuda a parentes por meio de um aplicativo de troca de mensagens.

Na conversa, a mulher relatou que era ameaçada com uma faca. Os irmãos dela imediatamente procuraram a polícia.

Agentes da 19ª DP (Tijuca) negociaram a libertação da vítima e conseguiram prender o agressor.

‌



De acordo com as investigações, o homem tem diversas anotações criminais por violência doméstica e familiar contra a mulher.

Na delegacia, a vítima contou que, além de ser ameaçada de morte, foi abusada sexualmente. Ela também foi agredida com tapas e puxões de cabelo.

‌



Segundo a polícia, a mulher foi encaminhada para atendimento médico em uma unidade de saúde.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp