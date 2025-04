Homem morre e outro fica ferido durante operação na Boiúna, em Jacarepaguá Segundo a Polícia Civil, os dois são integrantes da facção que tenta tomar o controle da região Rio de Janeiro|Do R7 02/04/2025 - 16h33 (Atualizado em 02/04/2025 - 16h33 ) twitter

Operação tem o objetivo de combater a expansão do tráfico na região Reprodução/Record Rio

Um homem morreu e outro ficou ferido durante uma operação da Polícia Civil nesta quarta-feira (2) na comunidade da Boiúna, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Segundo as autoridades, os dois trocaram tiros com os agentes e foram apontados como integrantes da facção que tenta tomar o controle das favelas da localidade. No entanto, a família do homem que morreu nega que ele tenha envolvimento com o crime.

Durante a ação, foram apreendidos uma pistola e um simulacro de arma, além de drogas. De acordo com a polícia, o objetivo é conter o avanço territorial do Comando Vermelho na zona oeste do município.

Policiais da DRFA (Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis), da DRE (Delegacia de Repressão a Entorpecentes) e da delegacia da Taquara, a 32ª DP, atuaram na operação.

