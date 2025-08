Homem procurado por homicídio é preso no centro de Itaboraí Foragido da Justiça da Bahia foi capturado após ação conjunta Rio de Janeiro|Raian Cardoso, do R7 06/08/2025 - 09h52 (Atualizado em 06/08/2025 - 09h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foragido da Justiça da Bahia foi capturado após ação conjunta Reprodução / Polícia Civil

A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (5), Manassés Costa da Silva, acusado de homicídio qualificado. Ele estava foragido da Justiça da Bahia e foi localizado no centro de Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

A prisão foi resultado de uma ação conjunta entre agentes das delegacias de Itaboraí (71ª DP), Nova Iguaçu (52ª DP) e Comendador Soares (56ª DP), com apoio dos setores de inteligência das três unidades. A operação foi coordenada pelos delegados Norma Passos Lacerda, Márcio Menezes e Luís Maurício Armond.

Contra Manassés havia um mandado de prisão expedido pela Vara da Comarca de Camamu, no sul da Bahia. Ele é acusado de um crime de homicídio previsto no artigo 121, do código penal.

Após o cruzamento de dados entre as delegacias, os policiais identificaram a localização do suspeito e se deslocaram até o endereço. Manassés foi abordado e recebeu voz de prisão no local. Ele foi conduzido pelos agentes à delegacia, onde foi formalizado o cumprimento do mandado.

‌



A Polícia Civil destacou que a ação reflete o trabalho integrado entre diferentes distritos policiais e reafirma o compromisso com a prisão de foragidos e a elucidação de crimes graves.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp