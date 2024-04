Rio de Janeiro |Do R7, com Record Rio

Idosa morre após ser baleada no peito durante confronto entre milicianos e traficantes no Rio Amélia Maria de Araújo Tavares foi atingida quando estava na porta de casa, na Gardênia Azul, na zona oeste

Alto contraste

A+

A-

Idosa foi baleada na porta de casa Idosa foi baleada na porta de casa (Record Rio)

Uma idosa morreu ao ser atingida por uma bala perdida durante um confronto entre milicianos e traficantes na Gardênia Azul, zona oeste do Rio de Janeiro, na tarde de sexta-feira (5).

Amélia Maria de Araújo Tavares foi ferida no peito, quando estava na porta de casa. Ela chegou a ser levada por vizinhos à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Cidade de Deus, mas não resistiu.

O tiroteio teria começado quando traficantes de moto passaram pela região e se depararam com milicianos que extorquiam comerciantes. Recentemente, o controle da área passou a ser disputada pelos grupos rivais.

À RECORD, a Polícia Militar disse ter intensificado a presença de agentes do Batalhão de Choque empregados no policiamento da região. Segundo a PM, não havia operação no local no momento do confronto.

De acordo com dados do instituto Fogo Cruzado, Amélia Maria é a sexta idosa morta em decorrência da violência na região metropolitana do Rio, em 2024 — outro quatro ficaram feridos.