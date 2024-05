Idoso morre após ser picado por cobra em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense Cléber dos Santos, de 61 anos, chegou a receber a dose máxima do antídoto, mas teve piora no quadro de saúde e não resistiu

Alto contraste

A+

A-

Homem chegou a ser levado para o hospital de Saracuruna (Reprodução/Redes Sociais)

Um idoso morreu, na última segunda-feira (13), após ser picado por uma cobra em Xerém, distrito de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Cléber dos Santos, de 61 anos, estava internado desde o último sábado (11) no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes.

De acordo com uma sobrinha, a vítima foi atacada no quintal de casa, conseguiu caminhar para pedir ajuda e foi socorrida por familiares. A serpente teria fugido para o mato.

Segundo a Secretaria de Saúde do município, o paciente chegou a receber a dose máxima do antídoto no mesmo dia, mas apresentou piora no estado de saúde.

No domingo (12), em estado gravíssimo, o homem foi transferido para a UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) e precisou ser entubado. Nesta segunda, ele não resistiu a uma parada cardiorrespiratória.

Publicidade

O corpo de Cléber dos Santos foi enterrado no Cemitério 51 Xerém, na mesma região, na tarde desta quarta (15).

O caso foi registrado na 60ª DP (Campos Elíseos), de acordo com a Prefeitura de Caxias.