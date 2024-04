Implosão de prédio no centro do Rio provoca interdições no trânsito neste domingo (28) Edifício do antigo Clube dos Portuários, localizado na avenida Francisco Bicalho, vai ser demolido às 7h

Alto contraste

A+

A-

Equipe da Defesa Civil vai isolar a área num raio de 150 metros (Reprodução/ Prefeitura do Rio)

A implosão de um dos prédios do antigo Clube dos Portuários, localizado na avenida Francisco Bicalho, próximo à Leopoldina, provoca interdições no trânsito na região central do Rio de Janeiro, na manhã deste domingo (28).

A demolição do edifício, de 19 metros de altura, está marcada para ocorrer às 7h. Para garantir a segurança de moradores e motoristas que acessam a região, a Defesa Civil vai isolar o entorno num raio de 150 metros, uma hora antes da implosão.

Ao todo, cinco toques de sirenes serão emitidos:

- O primeiro deles, às 5h30, determina o bloqueio das vias;

Publicidade

- O segundo, previsto para ocorrer às 6h50, significa a inspeção final da área evacuada;

- O terceiro toque, às 6h55, é o chamado toque de atenção;

Publicidade

- A implosão ocorre às 7h, antes disso, o quarto toque da sirene irá soar;

- Às 7h15, o último toque da sirene representa o início da liberação da área após a checagem pelos técnicos e engenheiros.

Publicidade

Cinco pontos de controle serão montados pela Defesa Civil nos seguintes endereços: avenida Pedro II, 35; avenida Francisco Bicalho, 261 (Esquina com Rua Equador); rua General Luís Mendes de Morais, 503, próximo ao empreendimento porto carioca; rua General Luís Mendes de Morais, 78, em frente ao Galpão Aplauso; avenida Francisco Bicalho, 47, próximo à quadra da Unidos da Tijuca.

A operação será monitorada pelo Centro de Operações Rio com câmeras e uso de um drone. As autoridades pedem para que a população evite transitar pela região durante o período da implosão.

Para quem precisar chegar à Rodoviária do Rio, a orientação é utilizar a rua Equador ou a avenida Brasil, pista junto ao Into (Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia). É recomendado adiantar o deslocamento para aqueles que têm o embarque programado nos horários das interdições.

Neste sábado (27), o estacionamento já está proibido na região.

Sábado (27)

Proibição de estacionamento, a partir das 6h:

– Avenida Pedro II, entre a rua Melo e Souza e a avenida Francisco Bicalho

Proibição de estacionamento, a partir das 19h

– Avenida Francisco Bicalho, pista lateral, sentido Rodoviária do Rio, entre a praça Diná de Queirós e a rua Comandante Garcia Pires– avenida Francisco Bicalho, pista lateral, sentido avenida Presidente Vargas, entre a avenida Pedro II e a rua Idalina Senra– rua Comandante Garcia Pires, entre a avenida Francisco Bicalho e a rua General Luís Mendes de Morais– rua General Luís Mendes de Morais, em toda extensão e em ambos os sentidos– praça Diná de Queirós, no trecho entre a rua General Luís Mendes de Morais e a avenida Francisco Bicalho

Domingo (28)

Interdições a partir das 5h30, com previsão de liberação às 10h:

– Avenida Francisco Bicalho, pista lateral, sentido Rodoviário do Rio, entre a primeira agulha para a pista central e a Rua Comandante Garcia Pires– Rua General Luís Mendes de Morais, sentido Praça Diná de Queirós– Praça Diná de Queirós, no trecho entre a Rua General Luís Mendes de Morais e a Avenida Francisco Bicalho

Interdições às 6h30, com previsão de liberação às 7h30:

– Avenida Francisco Bicalho, pista central, sentido Av. Brasil, e seus acessos: Avenida Presidente Vargas; Trevo das Forças Armadas; Ponte sob o Viaduto da Via Férrea– Avenida Francisco Bicalho, sentido Avenida Presidente Vargas: Pista central, entre a alça de descida do Gasômetro e a Rua Francisco Eugênio; Pista lateral, entre a Av. Pedro II e a Rua Idalina Senra– Rua Comandante Garcia Pires, entre a Avenida Francisco Bicalho e a Rua General Luís Mendes de Morais– Rua General Luís Mendes de Morais, sentido Rodoviária– Alça de descida do Viaduto Capitão Sérgio de Carvalho (Gasômetro) para a Avenida Francisco Bicalho– Avenida Pedro II, sentido Av. Francisco Bicalho, entre a Rua Melo e Souza e a Av. Francisco Bicalho– Rua Pedro Alves, entre a Rua Moreira Pinto e a Av. Francisco Bicalho

Interdições às 6h55, com previsão de liberação às 7h05:

– Alça de descida do Viaduto Capitão Sérgio de Carvalho (Gasômetro) para a Rua do Equador-Alça de subida da Rua do Equador para o Viaduto Capitão Sérgio de Carvalho (Gasômetro)– Avenida Brasil, pista lateral, sentido Centro, entre a Rua São Cristóvão e a Av. Francisco Bicalho