Incêndio em apartamento deixa um homem morto e cinco pessoas feridas no Rio De acordo com testemunhas, Thiago Batista de Santana Velloso, de 26 anos, morreu depois de salvar a esposa e os quatro filhos

Incêndio em apartamento deixa um homem morto e cinco pessoas feridas na zona norte do Rio (Reprodução/ Record Rio )

Um homem morreu e cinco pessoas ficaram feridas, nesta quinta-feira (16), durante um incêndio em um apartamento em Engenho de Dentro, na zona norte do Rio.

De acordo com testemunhas, a vítima, Thiago Batista de Santana Velloso, de 26 anos, morreu depois de salvar a esposa e os quatro filhos, que ficaram trancados dentro do apartamento em chamas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, não se sabe até o momento a causa do incêndio.

Os feridos foram levados para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, zona norte do Rio, onde foram atendidos com pequenos ferimentos.