Incêndio em veículo interdita túnel por mais de duas horas na zona sul do Rio de Janeiro

🔥 INCÊNDIO NO TÚNEL ZUZU ANGEL



Atenção! Há incêndio no Túnel Zuzu Angel, sentido Lagoa. Via interditada no trecho. Desvio sendo realizado pela Av. Niemeyer.



CET-Rio no local. Bombeiros em deslocamento. #CORInforma #viasexpressas pic.twitter.com/NyMRSxtvWY