Incêndio em veículo interrompe trânsito no Túnel Rebouças nesta terça-feira (30) Segundo a corporação, o fogo teve início na área entre as duas galerias do túnel, e equipes do quartel de Humaitá foram rapidamente deslocadas para o local

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 10h25 desta terça-feira (30) para controlar um incêndio em um veículo no interior do Túnel Rebouças, uma das principais vias de ligação entre as zonas Sul e Norte do Rio de Janeiro.

Motoristas assustados deixaram os carros e saíram a pé do túnel

De acordo com informações preliminares, o fogo começou entre as duas galerias do túnel, e equipes do quartel de Humaitá foram enviadas ao local para conter as chamas. A ocorrência está em andamento, e até o momento não há registro de feridos.

O trânsito na região foi afetado, e motoristas enfrentam lentidão nos acessos ao túnel. A recomendação é que evitem a área e busquem rotas alternativas.

A causa do incêndio ainda será investigada. Novas informações serão atualizadas conforme o andamento da operação.