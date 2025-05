Influenciador invade pista do aeroporto do Galeão para gravar decolagens de voos Caso viralizou nas redes sociais e, segundo a concessionária que administra a área, é investigado pela Polícia Federal Rio de Janeiro|Do R7 20/05/2025 - 18h10 (Atualizado em 20/05/2025 - 18h11 ) twitter

Vídeo circula na internet, mas conta do influenciador está desativada Reprodução/Redes Sociais

Um influenciador digital viralizou nas redes sociais ao invadir a pista do Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, na zona norte do Rio de Janeiro, para gravar a decolagem de voos.

No vídeo, Thiago mostra o momento em que ele e dois amigos pulam a cerca que dá acesso à área restrita. Um deles questiona se não é arriscado, devido à força das turbinas.

Na sequência das imagens, os três aparecem deitados no gramado, a poucos metros da pista. Eles registraram a decolagem de, ao menos, três aeronaves.

O caso é investigado pela Polícia Federal, segundo a concessionária Riogaleão. A empresa disse colaborar com as investigações e afirmou que tomará as medidas cabíveis.

‌



“Casos de invasão de pista são violações graves que podem configurar diversos crimes, incluindo atentado contra a segurança da aviação”, pontuou um trecho da nota.

O R7 tentou entrar em contato com o influenciador, mas não obteve resposta até a publicação da reportagem. O espaço segue aberto para a defesa.

‌



Milhares de seguidores nas redes sociais

A conta de Thiago no TikTok foi desativada após a repercussão do vídeo. No perfil do Instagram, o influenciador se descreve como bodyboarder profissional. Somente nessa rede, ele possui quase 130 mil seguidores.

