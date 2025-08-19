Influenciadoras que entregaram banana e macaco de pelúcia a crianças negras são condenadas a 12 anos de prisão no Rio Mãe e filha também deverão pagar indenizações de R$ 20 mil para cada uma das vítimas Rio de Janeiro|Do R7 19/08/2025 - 17h26 (Atualizado em 19/08/2025 - 18h04 ) twitter

Juíza enfatizou que as influenciadoras monetizaram a dor dos menores RECORD

A Justiça condenou a 12 anos de prisão em regime fechado as influenciadoras que entregaram bananas e macaco de pelúcia a duas crianças negras em São Gonçalo, na região Metropolitana do Rio de Janeiro, em gravação de vídeos publicados nas redes sociais.

Na sentença pelo crime injúria racial, a 1ª Vara Criminal de São Gonçalo determinou que mãe e filha paguem indenizações de R$ 20 mil para cada uma das vítimas.

Além disso, os perfis de Nancy Gonçalves Cunha Ferreira e Kerollen Cunha devem continuar bloqueado nas redes sociais.

O caso aconteceu em 2023. Na época, as crianças abordadas tinham 9 e 10 anos e, durante a gravação do vídeo, deveriam escolher entre uma quantia em dinheiro ou um “presente surpresa”.

Na decisão, a juíza Simone de Faria Ferraz enfatizou que as rés, ao zombarem das vítimas e publicarem os vídeos na internet, monetizaram a dor dos menores.

“Ao fazer jocoso o anseio de crianças, entregando-lhes banana ou macaquinho de pelúcia, animalizando-as para além do humano, riram de suas opções cegas, em verdade, sem escolha”. “E, é nessa esteira de ódio e dor, que não há cabida para minorar os efeitos de tamanho racismo”, completou a magistrada.

