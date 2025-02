Inscrições para ambulantes trabalharem no entorno do Sambódromo estão abertas O cadastramento deve ser realizado pela internet até o dia 7 de fevereiro Rio de Janeiro|Do R7 06/02/2025 - 18h49 (Atualizado em 06/02/2025 - 18h49 ) twitter

Vagas serão sorteadas para trabalhar no entorno do Sambódromo Alexandre Macieira/Riotur

As inscrições para ambulantes interessados em atuar em pontos fixos no entorno do Sambódromo, no centro do Rio de Janeiro, durante o Carnaval de 2025, podem ser realizadas neste link da prefeitura até 7 de fevereiro.

Segundo a Seop (Secretaria de Ordem Pública), as autorizações serão sorteadas publicamente para pessoas físicas maiores de 18 anos e residentes no município do Rio. O sorteio acontecerá no dia 10 de fevereiro, às 11h, e o resultado será divulgado no site da inscrição no mesmo dia.

Ao todo, 200 inscrições serão sorteadas, sendo as 80 primeiras destinadas às vagas regulares e 120 para reserva. A ordem de escolha dos pontos será determinada conforme a ordem dos sorteados.