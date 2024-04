Rio de Janeiro |Do R7

Integrantes da milícia de Zinho são presos em Santa Cruz, zona oeste do Rio de Janeiro Com eles foram encontrados três pistolas, coletes balísticos, dois veículos roubados e adulterados e fardamentos militares

Alto contraste

A+

A-

Integrantes da milícia do Zinho foram presos pela Draco Integrantes da milícia do Zinho foram presos pela Draco (Record Rio)

Quatro integrantes da milícia de Zinho foram presos em flagrante na comunidade do Cesarão, em Santa Cruz, zona oeste do Rio de Janeiro, na terça-feira (19).

De acordo com informações da RECORD, os suspeitos atuavam como seguranças do bando.

Com eles foram encontrados três pistolas, coletes balísticos, dois veículos roubados e adulterados e fardamentos militares.

O grupo é investigado pelos crimes de formação de milícia privada, porte ilegal de arma de fogo e adulteração de veículo automotor e receptação, de acordo com a Draco (Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais)

O miliciano Luis Antônio da Silva Braga, mais conhecido como Zinho, foi transferido da cadeia, no Rio de Janeiro, para um presídio federal no último fim de semana.

O criminoso, que já esteve entre os mais procurados do estado, se entregou à Polícia Federal no dia 24 de dezembro do ano passado.

Desde então, supostos sucessores brigam para assumir controle da milícia que atua na zona oeste do Rio.