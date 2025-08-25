Logo R7.com
Abandono do antigo Hotel Balneário preocupa moradores em Macaé (RJ)

Declarado patrimônio público em 2023, o prédio aguarda desapropriação para se tornar um museu

RJ Record Interior RJ|Do R7

O histórico Grande Hotel Balneário de Imbetiba, em Macaé (RJ), enfrenta abandono e incêndios frequentes. Declarado patrimônio público em 2023, o prédio aguarda desapropriação para se tornar um museu, mas impasses judiciais atrasam o processo. Moradores preocupam-se com a segurança, enquanto o local é ocupado por pessoas em situação de rua. A comunidade pede ações para melhorar a segurança e revitalizar o espaço.

