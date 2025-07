Acidente em São Pedro da Aldeia (RJ) deixa casal ferido e motorista foge O motorista do carro fugiu sem prestar socorro RJ Record Interior RJ|Do R7 24/07/2025 - 19h02 (Atualizado em 24/07/2025 - 19h18 ) twitter

​O acidente ​envolvendo um carro e uma moto em São Pedro da Aldeia (RJ)​, e que feriu um casal, foi registrado por câmeras de segurança. O motorista do carro fugiu sem prestar socorro. As vítimas, um homem de 23 anos e uma mulher de 27, foram levadas ao pronto atendimento com ferimentos moderados e já receberam alta. O caso destaca a importância de denunciar crimes de omissão de socorro.