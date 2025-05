Adolescente é apreendido após tentar fugir nadando da Polícia Militar em Arraial do Cabo (RJ) Após denúncias anônimas, a polícia localizou dois suspeitos, resultando em uma perseguição dramática no mar RJ Record Interior RJ|Do R7 05/05/2025 - 20h57 (Atualizado em 05/05/2025 - 20h57 ) twitter

Um caso chocante de tráfico de drogas envolvendo um adolescente de 14 anos ocorreu em Arraial do Cabo (RJ), na Praia dos Anjos. Após denúncias anônimas, a polícia localizou dois suspeitos, resultando em uma perseguição dramática no mar. O jovem foi capturado com pinos de cocaína no bolso, enquanto o outro suspeito permanece foragido.